Was läuft schief in unserem Ernährungssystem? Die Comedians Atze Schröder, Maria Clara Groppler und Filmstar Hannes Jaenicke haben eine klare Meinung dazu. Anlässlich des Kampagnenstarts zum Veganuary 2025 machen diese und weitere Promis in einer Videobotschaft deutlich, was sie mehr als schräg finden - nämlich die Auswüchse unserer traditionellen Ernährungsgewohnheiten. Ihre eindeutige Empfehlung: Probier's vegan. Diesen Januar!