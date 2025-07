Festplatten mit unveröffentlichter Beyoncé-Musik, Show-Footage-Plänen und Set-Listen wurden in Atlanta, Georgia, kurz vor ihren Cowboy Carter-Tourdaten in der Stadt gestohlen. Einem Polizeibericht zufolge ereignete sich der Diebstahl, nachdem der Choreograf Christopher Grant und der Tänzer Diandre Blue einen gemieteten Jeep Wagoneer in der Nähe der Krog Street geparkt hatten. Als sie etwa eine Stunde später zurückkehrten, stellten sie fest, dass die Heckscheibe eingeschlagen war und zwei Koffer fehlten. Grant informierte die Beamten, dass die gestohlenen Festplatten sensibles Material für Beyoncés bevorstehende Konzerte enthielten, darunter mit Wasserzeichen versehene und unveröffentlichte Titel. Weitere Gegenstände, die als gestohlen gemeldet wurden, waren ein Laptop, Kleidung, eine Designer-Sonnenbrille und ein Paar AirPods Max Pro, die später an einem nahe gelegenen Ort gefunden wurden. Die Polizei hielt aufgrund der Ortungsdaten der AirPods in der Gegend an und kam so auf ein verdächtiges Fahrzeug. Das Atlanta Police Department teilte mit, dass die Ermittlungen weiterhin aktiv sind und sich weiterentwickeln. Weder die Vertreter von Beyoncé noch Grant haben sich öffentlich zu dem Vorfall geäußert.