Der 28-jährige Umut Tekin räumt mit Gerüchten rund um seine Beziehung zu Lena Goldstein auf. Über die Rolle, die er in der Patchwork-Familie spielt, spricht er nun in einer Instagram Story, in der er auf die sich häufenden Fragen aus seiner Community eingeht. Diese drehen sich hauptsächlich um die junge Tochter von Lena, welche auch bei den Reality Awards 2026 indirekt in den Fokus gerückt wurde. Bei dem Event haben Umut und Lena ihre Beziehung in der Öffentlichkeit bestätigt und es wurde seither offen über Pläne für eine gemeinsame Zukunft gesprochen - eine Zukunft als Familie. Durch diese Aussage seitens Lena haben sich natürlich viele von Umuts Followern gewundert, ob Umut der leibliche Vater des jungen Mädchens ist. Dazu kommt, dass Lena Umut auch als “Papa” des Mädchens beschrieben hatte - eine weitere Aussage, die zu mehr und mehr Durcheinander in der Community geführt hat, was über die letzten Tage mehr und mehr wurde. Nachdem Umut immer mehr Fragen erreicht haben, räumt er jetzt mit den Gerüchten auf. Doch auch wenn Umut nicht der biologische Vater von Lenas Tochter ist, wurde definitiv klar, dass er eine enge Beziehung zu ihr pflegt. Influencerin Lena hat schon mehrmals erwähnt, wie gut die Beziehung der beiden ist und dass Umut definitiv zu der Familie gehört und am Familienleben teilnimmt. Sie schreibt: “Er ist wirklich der liebevollste und fürsorglichste Vater für unsere Kinder, den ich mir jemals hätte wünschen können.”