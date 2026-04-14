Udo Lindenberg feiert seinen 80. Geburtstag in seiner westfälischen Heimat mit einer Ausstellung und einem Konzert. Der Musiker präsentiert bei einer Vernissage in Werl rund 250 Kunstwerke, die von seinen Songs inspiriert sind. Trotz seines Alters zeigt sich Lindenberg weiterhin aktiv und kreativ, sowohl auf der Bühne als auch als Maler. Bekannt für seinen unverwechselbaren Stil und seine lässige Art, wird Udo von Fans und Kollegen als eine der letzten großen Ikonen des Showbusiness geschätzt. Prominente Gratulanten wie Frederic Prinz von Anhalt, Verena Kerth und Julian F.M. Stöckel loben seine Bodenständigkeit und Ausstrahlung. Udo Lindenberg, der seit vielen Jahren in Hamburg lebt, hat seine westfälischen Wurzeln nie vergessen. Schon als Kind zeigte er eine besondere Leidenschaft für die Musik und das Rampenlicht. Für die Zukunft plant er, weiterhin aufzutreten und hofft, bis 2046 in den Club der 100-Jährigen aufgenommen zu werden.