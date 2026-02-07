US-Präsident Donald Trump nennt ihn eine "schlechte Wahl" und geizt auch sonst nicht mit Angriffen: Rap-Star Bad Bunny aus Puerto Rico ist Trumps neuer Angstgegner. Nur eine Woche nachdem der Musiker bei den Grammys abgeräumt hat, tritt der 31-Jährige am Sonntag bei der wichtigsten Sportveranstaltung der Vereinigten Staaten auf: in der Halbzeitpause des Super Bowl der American-Football-Liga NFL.