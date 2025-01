Die Baftas haben zum ersten Mal eine Transgender-Frau in die Kategorie der Hauptdarstellerin aufgenommen. Die spanische Schauspielerin Karla Sofía Gascón, 52, spielte in der mexikanischen Musikkomödie „Emilia Pérez“, einem Film über einen Kartellboss, der sich von einem Mann in eine Frau verwandelt, um rachsüchtigen Verbrechern zu entkommen. Die britische Akademie schließt sich den Filmfestspielen von Cannes und den Golden Globes an und nominiert die Transgender-Darstellerin in der Kategorie Beste Schauspielerin. Die Nominierung des Stars folgt auf die Einführung des geschlechtsneutralen Titels „Darstellerin“ durch die Bafta im Jahr 2024, der es den Gewinnern ermöglicht, die Bezeichnungen „Schauspieler“ oder „Schauspielerin“ zu vermeiden. Die Bafta erwägt, die Kategorien „Schauspieler“ und „Schauspielerin“ durch geschlechtsneutrale Kategorien zu ersetzen, dies wurde jedoch noch nicht bestätigt. Der von der Kritik hochgelobte Film „Emilia Pérez“ hat im Vorfeld der Preisverleihung im Februar 11 Nominierungen erhalten und liegt damit hinter dem katholischen Thriller „Conclave“ an zweiter Stelle.