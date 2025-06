Tom Felton kehrt in seine Rolle als Draco Malfoy zurück und wird vom 11. November 2025 bis zum 22. März 2026 in „Harry Potter and the Cursed Child“ am Broadway zu sehen sein. Dies ist sein Broadway-Debüt und das erste Mal, dass ein Mitglied der Filmbesetzung in „Cursed Child“ auftritt. Neunzehn Jahre später folgt die Geschichte Harry, Draco und anderen Charakteren, die ihre Kinder nach Hogwarts schicken und sich mit der Elternschaft und ihrem bleibenden Vermächtnis auseinandersetzen. „Ein Teil der 'Harry Potter'-Filme zu sein, ist eine der größten Ehren meines Lebens“, sagte Felton in einem Statement. „Es ist surreal, wieder in seine Schuhe zu schlüpfen... Ich werde auch genau das Alter haben, in dem Draco im Stück ist“, so Felton über die Wiederholung seiner Rolle. Die Show wurde 2018 am Broadway im Lyric Theatre uraufgeführt, nachdem sie im Londoner West End Premiere hatte, wo sie auch heute noch läuft. „Wir sind unglaublich glücklich, Tom in unserer Cursed Child-Familie am Broadway willkommen zu heißen. Tom gibt sein Broadway-Debüt und schließt damit nicht nur für sich selbst, sondern auch für Draco einen Kreis“, so die Produzenten Sonia Friedman & Colin Callendar.