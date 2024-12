Tom Cruise wurde mit der höchsten zivilen Auszeichnung der US-Marine, dem Distinguished Public Service Award, für seine „herausragenden Beiträge“ zum Militär durch seine kultigen Filmrollen geehrt. Seine Darstellung des Maverick in „Top Gun“ (1986) war nicht nur der Startschuss für seine Karriere, sondern hat auch dazu beigetragen, dass mehr Soldaten zum Militär eingezogen wurden und das öffentliche Bewusstsein für die Opfer, die Soldaten bringen, gestiegen ist. US-Marineminister Carlos Del Toro überreichte die Auszeichnung während einer Zeremonie in Surrey, wo Cruise derzeit die Dreharbeiten zu „Mission: Impossible - The Final Reckoning“ dreht, der im Mai 2025 in die Kinos kommen soll. Neben Del Toro stehend, drückte Cruise seine Dankbarkeit aus und nannte die Auszeichnung eine „außergewöhnliche Anerkennung“. Er fügte hinzu: „Führen heißt dienen, und das sehe ich bei den Soldaten und Frauen.“ Die Navy lobte Cruise dafür, dass er die Jugend mit Filmen wie „Top Gun: Maverick“ (2022), der das Interesse am Militärdienst ‚wiederbelebte‘, sowie ‚Geboren am vierten Juli‘ und ‚A Few Good Men‘. Seit fast vier Jahrzehnten ist Cruise ein unerschütterlicher Unterstützer der Navy und des Marine Corps. Diese prestigeträchtige Auszeichnung wurde zuvor bereits an Steven Spielberg und Tom Hanks für ihre Beiträge zu „Saving Private Ryan“ verliehen.