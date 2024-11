Der legendäre Musikproduzent Quincy Jones ist im Alter von 91 Jahren in seinem Haus in Los Angeles verstorben. Jones, eine wichtige Figur der Musikgeschichte, wurde für seine Arbeit mit Ikonen wie Michael Jackson und Frank Sinatra sowie für seinen Einfluss auf Film, Fernsehen und Philanthropie gefeiert. Nach dem Tod von Jones gab es zahlreiche Ehrungen von Prominenten, darunter Stevie Wonder, der mit ihm bei Produktionen für Donna Summer, Michael Jackson und USA for Africa zusammenarbeitete. „Je mehr ich darüber spreche, desto emotionaler werde ich. Ich denke: 'Wow, ich bin dem Allerhöchsten, dem Gott, dem ich diene, so dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, diesen großartigen Mann und sein Herz zu kennen'“, sagte Wonder in einer Erklärung. The Weeknd würdigte sein „Idol“ Jones auf X und erklärte, seine Fans wüssten, wie wichtig Jones für die Struktur seiner Musik sei. Paul McCartney schrieb eine lange Hommage an den „äußerst talentierten“ Jones, in der er über seine Karriere und ihre Freundschaft reflektierte. In dem Posting sagte McCartney, er fühle sich „privilegiert, ihn gekannt zu haben“, und er möchte ihn als Freund in Erinnerung behalten, da er „immer Spaß in seiner Gegenwart hatte“. Der New-Order-Gründungsbassist Peter Hook , der bei Jones' Label unter Vertrag stand, beschrieb ihn als „musikalisches Genie und einen großartigen, liebenswerten Mann“, der „schmerzlich vermisst werden wird“. Auch Vizepräsidentin Kamala Harris schrieb eine Würdigung zu Ehren des verstorbenen Produzenten und nannte ihn einen „Wegbereiter“, den sie „geehrt“ sei, einen Freund nennen zu dürfen.