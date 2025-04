Taylor Swift war mit einem Nettovermögen von 1,4 Milliarden Euro einst die jüngste Selfmade-Milliardärin mit 35 Jahren, doch nun hat sie diesen Titel verloren. Die neue Rekordhalterin ist laut Forbes Lucy Guo, 30, Mitbegründerin von Scale AI, das sie 2016 im Alter von nur 21 Jahren mit ins Leben rief. Obwohl Guo Scale AI 2018 verließ, hält sie immer noch einen Anteil von 5% an dem Unternehmen, das mittlerweile mit 1,06 Milliarden Euro bewertet wird. Taylor Swift beendete ihre bahnbrechende Eras Tour mit einem letzten Auftritt in Vancouver, Kanada, am 8. Dezember 2024, nach 149 Shows in 21 Monaten. Die Tournee brach alle Rekorde und machte Swift zur ersten Künstlerin in der Geschichte, die mehr als 1,7 Milliarden Euro an Ticketverkäufen einspielte, was ihr Vermächtnis weiter festigte. Swift ist außerdem die meistgestreamte Künstlerin auf Spotify, die den Spitzenplatz zwei Jahre in Folge (2023-2024) innehatte und im Jahr 2024 26,6 Milliarden Streams übertraf.