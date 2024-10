Taylor Swift hat Rihanna mit einem geschätzten Nettovermögen von 1,6 Milliarden Dollar als reichste Musikerin der Welt abgelöst. Forbes bestätigte Swifts neueste Errungenschaft nach dem immensen kommerziellen Erfolg ihrer „Eras Tour“. Die Singer-Songwriterin rangiert auf der Liste der reichsten Musiker an zweiter Stelle, wobei Jay-Z mit einem Nettovermögen von 2,5 Milliarden Dollar die Liste anführt. Swift ist jedoch die einzige Musikerin in der Geschichte, die ihren Reichtum hauptsächlich mit ihren Live-Auftritten und ihrer Musik und nicht mit anderen geschäftlichen Unternehmungen verdient. Forbes schätzt ihr Vermögen auf 600 Millionen Dollar aus Tourneen und Tantiemen und 125 Millionen Dollar aus Immobilien. Im Jahr 2020 wurde die „Cruel Summer“-Sängerin auf 365 Millionen Dollar geschätzt, was bedeutet, dass sie in den letzten vier Jahren 1,2 Milliarden Dollar verdient hat. Rihanna hält jedoch immer noch den Titel der reichsten Musikerin aller Zeiten mit einem geschätzten Nettovermögen von 1,77 Milliarden Dollar.