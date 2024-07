Am Dienstag spielt US-Popstar Taylor Swift ihr erstes von zwei Konzerten ihrer „Eras“-Tour in Hamburg. Schon am Montag wurde der Merchandise-Shop in der Barclays Arena für die Fans geöffnet. Dem Ruf sind die „Swifties“ direkt gefolgt und zu Hunderten in den Volkspark gepilgert, um Shirts, Pullover und andere Fanartikel zu kaufen. Camping, wie es in Gelsenkirchen stattfand, gab es zumindest am Montagmittag noch nicht. Trotzdem ist die Vorfreude der Fans auf ihr Idol riesig. Auch „Friendship Bracelets“ wurden vor dem Stadion fleißig getauscht.