Taylor Swift wurde für die Songwriters Hall of Fame des Jahres 2026 nominiert. Auf der Nominierungsliste stehen zusammen mit ihr LL Cool J, David Byrne, Sarah McLachlan, Pink, Kenny Loggins sowie die KISS-Mitglieder Gene Simmons und Paul Stanley. Songwriter kommen 20 Jahre nach ihrer ersten kommerziellen Veröffentlichung für die Nominierung in Frage. Swifts Debütsingle „Tim McGraw“ erschien im Juni 2006, damit erfüllt sie also gerade die Voraussetzung für die Klasse von 2026. Im Jahr 2010 erhielt Swift den Hal David Starlight Award für junge Songwriter. Sie könnte damit die erste Künstlerin überhaupt werden, die beide Auszeichnungen erhält. Bei der Zeremonie 2026 in New York City werden drei Songwriter pro Kategorie aufgenommen. Über die Aufnahme stimmen Branchenexperten und Künstler ab. Weitere Nominierte sind unter anderem Charlotte Caffey, Kathy Valentine und Jane Wiedlin von den Go-Go’s sowie Randy Bachman, Burton Cummings und Dewey Bunnell. Swifts aktuelles Album „The Life of a Showgirl“, das am 3. Oktober erschienen ist, hat sich bereits über 4 Millionen Mal verkauft.