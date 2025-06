Taylor Swift hat eine einstweilige Verfügung gegen Brian Jason Wagner, einen 45-jährigen Mann aus Colorado, erwirkt, nachdem er wiederholt ihre Wohnung in Los Angeles aufgesucht und verstörende Behauptungen aufgestellt hatte. Wagner soll behauptet haben, er wohne auf ihrem Grundstück, sei mit ihr liiert und sie sei die Mutter seines Sohnes – Behauptungen, die Swift kategorisch als falsch und realitätsfremd zurückwies. Die von Richterin Debra R. Archuleta erlassene gerichtliche Verfügung verpflichtet Wagner, mindestens 90 Meter Abstand zur Sängerin zu halten. Swift gab bekannt, dass Wagner im Juli 2024 erstmals bei ihr zu Hause aufgetaucht sei und später mit einer Glasflasche zurückgekehrt sei, die als Waffe hätte verwendet werden können. Er soll außerdem einen Ausweis beschafft haben, der seinen Namen mit ihrer Adresse verknüpfte, und versucht haben, ihre Post abzuholen. Wagner besuchte das Grundstück im vergangenen Mai zweimal, was Swifts Sorge um ihre Sicherheit noch verstärkte. Eine Hintergrundüberprüfung ergab, dass Wagners Besessenheit auf seine Zeit im Gefängnis zurückgeht, wo er lange Nachrichten mit der Behauptung einer romantischen Beziehung verschickte. Die einstweilige Verfügung bleibt bis zum 30. Juni in Kraft.