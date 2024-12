Taylor Swift brach bei den 31. Billboard Music Awards alle Rekorde und gewann 10 der 17 Auszeichnungen, für die sie nominiert war. Swift gewann Auszeichnungen als Top Artist, Top Female Artist, Top Billboard 200 Artist, Top Hot 100 Artist, Top Hot 100 Songwriter, Top Streaming Songs Artist, Top Radio Songs Artist und mehr. Die Singer-Songwriterin brach mit insgesamt 49 Auszeichnungen den Rekord für die meisten Siege in der Geschichte der Preisverleihung. Swift hielt ihre Dankesrede aus der Ferne und sagte: „Es bedeutet mir die Welt, dass ihr die Dinge, die ich geschaffen habe, angenommen habt“. „Danke an die Billboard Awards. Danke an die Fans, denn Billboard zählt, was ihr hört. Sie zählen, was ihr euch anhört, die Alben, für die ihr euch begeistert, also zähle ich diese Auszeichnungen als von den Fans gewählt, weil ihr diejenigen seid, die sich für unsere Alben interessieren und uns bei Konzerten besuchen“, sagte Swift in ihrer Rede. Die 35-jährige Sängerin nannte die Auszeichnungen „das schönste frühe Geburtstagsgeschenk, das ihr mir hättet machen können... es ist genau das, was ich wollte“.