Taylor-Swift-Fans bekommen bald einen eigenen Radiosender: „Taylor’s Channel 13“ startet am 20. September bei SiriusXM. Der Sender wird 13 Tage lang rund um die Uhr Taylor Swifts Musik spielen – als Countdown zur Veröffentlichung ihres neuen Albums „The Life of a Showgirl“. Am 3. Oktober um 6 Uhr deutscher Zeit wird das Album in voller Länge zum ersten Mal ausgestrahlt. Scott Greenstein, Präsident und Chief Content Officer von SiriusXM, sagte, Swifts Musik verbinde Menschen über Generationen hinweg. Der neue Kanal solle Fans die Möglichkeit geben, ganz in ihre Karriere einzutauchen. Das Programm umfasst Songs aus zwei Jahrzehnten – darunter Grammy-prämierte Alben, Highlights der Eras Tour, Stücke „aus dem Archiv“ sowie Live-Aufnahmen. Der Sender ist bis zum 19. Oktober in Fahrzeugen in ganz Nordamerika auf Kanal 13 sowie über die SiriusXM-App verfügbar. Greenstein betonte, dass SiriusXM Swift bereits seit 2007 unterstützt und ihren Aufstieg zu einer Ikone der Popkultur begleitet hat.