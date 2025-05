Aaron Taylor-Johnson hat einen Vertrag mit Omega unterzeichnet, der kultigen Uhrenmarke, die mit „James Bond“ in Verbindung gebracht wird, und heizt damit die Spekulationen an, er könnte der nächste 007 sein. Omega ist seit „GoldenEye" von 1995 in den Bond-Filmen zu sehen, getragen von den Schauspielern Pierce Brosnan und Daniel Craig, was die Marke zu einem wichtigen Bestandteil des Franchise macht. „Ich habe Uhren schon immer sehr geschätzt, vor allem aber Omega“, sagte Taylor-Johnson in einer Erklärung, die sie nach der Besichtigung des Schweizer Firmensitzes abgab. „Jetzt, nach dem Besuch der Fabrik, bin ich voller Ehrfurcht vor der Kunstfertigkeit, die zur Herstellung eines solch luxuriösen Produkts erforderlich ist“, fügte er hinzu. Taylor-Johnson wurde schon früher mit der Bond-Rolle in Verbindung gebracht, aber er sagte der Zeitschrift Esquire: "Es steht mir nicht wirklich zu, etwas zu sagen." Die Wettquoten sehen derzeit Theo James als Favoriten für die Rolle bei 6/4, Henry Cavill bei 3/1 und Taylor-Johnson bei 7/2. Amazon hat nach der Übernahme von MGM nun die volle kreative Kontrolle und die Vertriebsrechte an der Bond-Reihe. Berichten zufolge zahlte das Unternehmen 1 Milliarde Dollar, um die kreative Kontrolle zu erlangen. Ein neuer Bond-Film befindet sich offiziell in der Entwicklung und wird laut Branchenexperten voraussichtlich Ende 2026 oder 2027 in die Kinos kommen.