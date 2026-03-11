Quentin Tarantino hat sich gegen die Kritik der Schauspielerin Rosanna Arquette gewehrt, nachdem diese seinen Gebrauch rassistischer Beleidigungen in seinen Filmen als „rassistisch und widerlich“ bezeichnet hatte. In einem Interview mit der britischen Times sprach Arquette über Tarantinos Filmklassiker „Pulp Fiction“, in dem sie die Ehefrau von Eric Stoltz’ Figur spielte. Arquette nannte den Film „ikonisch“ und „großartig“, sagte aber, Tarantino habe freie Hand, rassistische Beleidigungen in seinen Filmen zu verwenden. In einem Brief, der Variety vorliegt, kritisierte Tarantino Arquette für ihre öffentliche Kritik an seinem Film. „Ich hoffe, die Publicity, die Sie durch die 132 verschiedenen Medien erhalten, die Ihren Namen nennen und Ihr Bild abdrucken, war es wert, mich zu beleidigen“, schrieb Tarantino. Er fügte hinzu, Arquette habe anfangs „begeistert“ gewirkt, Teil des Films zu sein, und sagte, dass es „einen eklatanten Mangel an Klasse und Ehre“ zeige, dass sie den Job und die Bezahlung angenommen habe, um ihn später zu kritisieren. Dies ist nicht das erste Mal, dass Tarantino wegen der Verwendung von Schimpfwörtern in seinen Filmen in die Kritik geraten ist. In einem Interview aus dem Jahr 2022 wies der Regisseur die Kritik zurück: „Wenn Sie ein Problem mit meinen Filmen haben, schauen Sie sich doch andere an. Offenbar mache ich sie nicht für Sie.“