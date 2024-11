Sylvester Stallone nannte Donald Trump „den zweiten George Washington“, als er den designierten Präsidenten bei einer Veranstaltung im Mar-A-Lago Club vorstellte. Stallone sprach bei der Eröffnung der „America First Policy“-Gala, wo der „Rocky“-Darsteller Trump lobte und ihn mit seiner Filmfigur verglich. Der 78-jährige Schauspieler zitierte die Anfangsszene seines Filmklassikers von 1976, als er Trump vorstellte. „In diesem Moment war er eine auserwählte Person, und so begann meine Reise - etwas würde passieren, dieser Mann würde eine Metamorphose durchmachen und Leben verändern, genau wie Präsident Trump“, sagte Stallone. Der Schauspieler nannte Trump eine „mythische Figur“ und sagte, dass „niemand auf der Welt das geschafft hätte, was er geschafft hat.“ Stallone hat sich weder bei den letzten Präsidentschaftswahlen noch im Jahr 2020 offiziell für einen Kandidaten ausgesprochen, sagte aber 2016 gegenüber Variety: „Ich liebe Donald Trump.“ Im Jahr 2018 besuchte der Hollywood-Star das Oval Office, um eine posthume Begnadigung für die Boxlegende Jack Johnson zu erwirken. Stallone nannte Trumps Entscheidung, die Begnadigung zu gewähren, „unglaublich“ und „seit langem überfällig“.