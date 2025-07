Sydney Sweeneys neue American Eagle-Kampagne „Sydney Sweeney Has Great Jeans“ hat gemischte Reaktionen hervorgerufen. Die Initiative wirbt für eine von ihr entworfene Jeanslinie, wobei der gesamte Erlös der $89,95 teuren Sydney Jeans an die Crisis Text Line geht, die Überlebende häuslicher Gewalt unterstützt. Ein Schmetterlingsmotiv auf der Jeans symbolisiert das Bewusstsein für eine Sache, die Sweeney nach eigenen Angaben sehr am Herzen liegt. Ein Werbevideo, in dem Sweeney über ihre „Gene“ scherzt, während die Kamera auf ihre Brust schwenkt, bevor sie lacht und sagt: „Eyes up here“ (Augen hier oben), löste jedoch heftige Reaktionen aus. Kritiker warfen der Kampagne vor, ein ernstes Anliegen zu sexualisieren, und bezeichneten es als „unüberlegt“ und „ekelhaftes Marketing“. Einige zogen sogar unangenehme Vergleiche zwischen dem Wortspiel und extremistischer Propaganda. Trotz der Kritik haben die Fans Sweeney verteidigt, ihr Charisma gelobt und behauptet, dass sie „die woke Werbung tötet“. Befürworter halten die Gegenreaktion für übertrieben und feiern die Kampagne als spielerisch und doch wirkungsvoll. Die Führungskräfte von American Eagle stehen fest hinter der Schauspielerin, bezeichnen sie als ihren „bisher größten Coup“ und setzen darauf, dass ihre Starpower den Umsatz ankurbeln wird. Die Kampagne hat die Aktie von American Eagle bereits um mehr als 10 % steigen lassen und Spekulationen ausgelöst, das Unternehmen könnte sich in die Riege der „Meme-Aktien“ einreihen.