Sydney Sweeney bezeichnet die Frauenbewegung in Hollywood als eine Fassade und behauptet, dass sich die Frauen in der Branche nicht gegenseitig unterstützen. In einem Interview mit Vanity Fair sagte die 'Anyone But You'-Darstellerin: „Nichts davon ist wahr. All das ist nur eine Fassade für all den anderen Scheiß, den sie hinter dem Rücken der anderen sagen“. „Es ist sehr entmutigend zu sehen, wie Frauen andere Frauen niedermachen, besonders wenn Frauen, die in anderen Bereichen ihrer Branche erfolgreich sind, jüngere Talente sehen, die wirklich hart arbeiten - in der Hoffnung, ihre Träume zu verwirklichen - und dann versuchen, ihre Arbeit zu verunglimpfen und zu diskreditieren“, sagte Sweeney. Sweeney reagierte damit auf eine Frage, die sich auf die Behauptungen von Anne Hathaway und Jennifer Lawrence bezog, dass Frauen in Hollywood auf dem Höhepunkt ihrer Karriere angefeindet werden. Sweeney erlebte dies, als die Hollywood-Produzentin Carol Baum sie mit den Worten kritisierte: „Sie ist nicht hübsch, sie kann nicht schauspielern. Warum ist sie so heiß?“. Die 'Euphoria'-Darstellerin fuhr fort: „Wir wurden erzogen - und es ist ein Generationenproblem - zu glauben, dass nur eine Frau an der Spitze stehen kann.“ Die 27-Jährige spielte im vergangenen Jahr in einer Reihe von Kinofilmen mit, darunter 'Anyone But You', 'Madame Web', 'Immaculate' und 'Eden'.