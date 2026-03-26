Steve Carell hat enthüllt, dass sein Schauspielkollege Paul Rudd ihn einst davon abhalten wollte, für „The Office“ vorzusprechen – die Serie, die seine Karriere prägen sollte. Im Podcast „Good Hang with Amy Poehler“ gab Carell zu, dass Rudd ihn beiseite genommen und vor dem Projekt gewarnt habe. „Er meinte: 'Lass es lieber sein, Mann. Bewirb dich nicht'“, erinnerte sich Carell und fügte hinzu, Rudd habe ihm auch gesagt, er solle die Rolle nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Carell spielte anschließend sieben Staffeln lang Michael Scott in der erfolgreichen NBC-Serie, die zu einer der einflussreichsten Sitcoms ihrer Zeit wurde. Die Serie lief von 2005 bis 2013, gewann mehrere Emmy Awards und ist weltweit auf Streaming-Plattformen nach wie vor beliebt. Millionen von Fans sehen sich immer noch die Wiederholungen an. An anderer Stelle im Interview merkte Carell an, dass die Pilotfolge die schlechtesten Testergebnisse aller NBC-Pilotfolgen erzielt hatte und anfangs „wirklich gehasst“ wurde. Der 63-Jährige fügte hinzu, dass er vor seinem Vorsprechen nicht mehr als eine Minute der britischen Version gesehen habe, da er sie nicht zu genau imitieren wollte. Carell scherzte, dass die Serie trotz ihres holprigen Starts einen wichtigen Beitrag zur Unterhaltung geleistet habe und sich zu einer beliebten und lang anhaltenden Wohlfühlkomödie entwickelt habe.