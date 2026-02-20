Stephen Colbert feierte die kürzliche Verhaftung von Andrew Mountbatten-Windsor mit den Worten: „Endlich wird jemand für seine Taten zur Rechenschaft gezogen.“ „Ein Hoch auf die britische Justiz!“, rief Colbert dem Publikum in der „Late Show“ zu, bevor er behauptete, sie sei „besser als die amerikanische, weil sie mit Rüschenperücken einhergeht.“ Mountbatten-Windsor, ehemals Prinz Andrew, wurde wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, 2010 Handelsberichte an den verurteilten Pädophilen Jeffrey Epstein geschickt zu haben. Der ehemalige Herzog von York wurde wiederholt mit Epstein in Verbindung gebracht und taucht mehrfach in den jüngsten Dokumenten des US-Justizministeriums auf. Colbert stellte klar, dass es bei der Verhaftung „nicht um Pädophilievorwürfe“ gehe, sondern um den „vorsätzlichen Missbrauch oder die Vernachlässigung der Macht oder der Verantwortung eines bekleideten öffentlichen Amtes“. „Das ist in den Vereinigten Staaten nicht nur nicht illegal, sondern war sogar Trumps Wahlkampfslogan“, fügte er scherzhaft hinzu. King Charles III. entzog seinem Bruder im Oktober 2025 seine Titel und zwang ihn kürzlich, die Royal Lodge in der Nähe von Schloss Windsor zu räumen. Obwohl E-Mails in den Akten belegen, dass er nach Epsteins Verurteilung wegen Sexualverbrechen über zwei Jahre lang regelmäßigen Kontakt zu ihm hatte, bestreitet Mountbatten-Windsor jegliches Fehlverhalten.