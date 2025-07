Der 1. FC Nürnberg ist mit einem echten Torfestival in die Sommervorbereitung gestartet. Im ersten Testspiel der neuen Saison trat der Club wie in den Vorjahren beim TSV Hersbruck an – und wie in den vergangenen beiden Jahren endete die Partie erneut mit einem 13:0 für den Zweitligisten. Vor rund 2.500 Zuschauerinnen und Zuschauern zeigte sich das Team von Miroslav Klose bei sommerlichen 26 Grad in guter Frühform.