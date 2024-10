Nach dem tragischen Tod des ehemaligen One Direction-Stars im Alter von 31 Jahren zollen Prominente und Musiker aus aller Welt Liam Payne ihren Respekt. Payne starb nach einem Sturz von einem Hotelbalkon in Buenos Aires am 16. Oktober und löste damit eine Welle der Trauer aus. MTV führte die Trauerbekundungen an und erklärte, sie seien „zutiefst betrübt“ über Paynes Tod, während Ant Middleton, Paynes Freund und Co-Star in einer Dokumentation, ihn „wie einen jüngeren Bruder“ nannte. Auch von Künstlerkollegen und anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens kamen zahlreiche Glückwünsche. Paris Hilton drückte ihre Trauer aus, und der Rapper Flavor Flav nannte Paynes Tod einen „viel zu jungen Verlust“. Sänger Charlie Puth, der zu Beginn seiner Karriere mit Payne zusammenarbeitete, postete eine emotionale Nachricht auf Instagram und schrieb: „Ich bin gerade so traurig“. Oasis-Frontmann Liam Gallagher teilte eine Nachricht in den sozialen Medien und erinnerte seine Fans daran, dass „das Leben kostbar ist“. Auch X Factor-Moderator Dermot O'Leary und Mikey Graham von Boyzone bekundeten ihr Beileid. Graham forderte mehr Unterstützung für psychisch Kranke in der Musikindustrie. Max George von The Wanted, der von Payne in einer schwierigen Zeit unterstützt wurde, sagte, er sei „am Boden zerstört“ über den Verlust. Payne, der bei The X Factor berühmt wurde, wird von denen, die ihn kannten, für seine Freundlichkeit und sein Talent in Erinnerung behalten.