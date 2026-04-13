Seit Jahren tragen Prominente dazu bei, die Parkinson-Krankheit, eine fortschreitende neurologische Erkrankung, die die Bewegungsfähigkeit beeinträchtigt, ins Bewusstsein zu rücken, indem sie offen und ehrlich über ihre persönlichen Erfahrungen sprechen. Eine der einflussreichsten Stimmen ist der Schauspieler Michael J. Fox, bei dem die Krankheit Anfang der 1990er-Jahre diagnostiziert wurde. Seitdem hat er sogar eine eigene Stiftung zur Parkinson-Forschung gegründet und sich durch sein öffentliches Engagement zu einem führenden Fürsprecher entwickelt. Wie er 2026 dem TIME Magazine sagte: „Ich weiß, wir haben viel erreicht, aber wir haben Parkinson nicht geheilt … wir haben die Art und Weise verändert, wie die Menschen über die Krankheit denken, und wir wissen, dass es ein Ende gibt, und wir werden es finden.“ Trotz seiner anhaltenden Herausforderungen ist Fox weiterhin als Schauspieler tätig und inspiriert andere. Auch der Schauspieler Alan Alda begegnet seiner Diagnose seit ihrer Bekanntgabe im Jahr 2018 mit Neugier und Optimismus. In einem Interview mit People im Jahr 2019 sagte er: „Mein Leben hat sich nicht groß verändert … ich habe einfach meine Neugierde darauf angewendet.“ Er sagte, dass Aktivität und Information der Schlüssel zur Linderung der Symptome seien. Alda feierte im Januar 2026 seinen 90. Geburtstag und setzte gleichzeitig sein Engagement für die Interessenvertretung von Parkinson-Patienten fort. Musiklegende Ozzy Osbourne, der 2019 die Diagnose Parkinson erhielt, sprach 2020 in der Sendung „Good Morning America“ über die emotionale Belastung und gab zu, dass der Weg „für uns alle eine große Herausforderung“ gewesen sei. Obwohl er im Juli 2025 im Alter von 76 Jahren an einem Herzinfarkt infolge einer koronaren Herzkrankheit verstarb, wurden Parkinson und eine autonome Dysfunktion als mitwirkende Faktoren zu seinem Tod festgestellt. Der ehemalige NFL-Quarterback Brett Favre gab seine Diagnose 2024 bekannt. Später versicherte er seinen Fans in einem Post auf Twitter: „Ich habe die Hoffnung im Kampf gegen Parkinson nicht aufgegeben!“ Favre berichtet von Symptomen wie Steifheit, Muskelverspannungen und Schluckbeschwerden, die seiner Meinung nach auf wiederholte Kopfverletzungen während seiner Footballkarriere zurückzuführen sind.