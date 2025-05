Die Met Gala ist die größte Nacht des Jahres in der Modewelt, doch viele Stars sind überraschenderweise noch nie über den roten Teppich gelaufen. Obwohl Meryl Streep die Hauptrolle in „Der Teufel trägt Prada“ spielte und einmal zur Co-Vorsitzenden der Met Gala ernannt wurde, hat sie die Veranstaltung noch nie besucht. Ryan Gosling, der in „Barbie“ den modebewussten Ken spielte, ist auch noch nie auf der Met erschienen. Angelina Jolie, die für ihre auffälligen Looks auf dem roten Teppich und ihre ikonischen Filmkostüme bekannt ist, hat die Met Gala ebenfalls noch nie besucht. Keiner der Hauptdarsteller von „Friends", einschließlich Jennifer Aniston und Courteney Cox, hat jemals die Met Gala besucht, weder während des Höhepunkts der Serie noch in den Jahren danach. Drake, einer der größten Stars der Musikszene, hat die Met Gala nie besucht, obwohl mehrere Rapper-Kollegen denkwürdige Auftritte hatten. Trotz unzähliger Auftritte auf dem roten Teppich sind Will Smith und Jada Smith noch nie über den Teppich der Met Gala gelaufen, obwohl ihre Kinder dies getan haben. Brad Pitt hat noch nie an der Met Gala teilgenommen, obwohl seine langjährigen Kollegen wie George Clooney und Leonardo DiCaprio dort aufgetreten sind. Die diesjährige Met Gala fand am 5. Mai im New Yorker Metropolitan Museum of Art statt, die Kleiderordnung stand unter dem Motto „Tailored for You“.