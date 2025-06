Scarlett Johansson, Zayn Malik, Sheryl Crow und andere Stars haben einen Brief unterzeichnet, in dem sie den Kongress auffordern, die im „Big Beautiful Bill Act“ von US-Präsident Donald Trump vorgesehenen tiefen Einschnitte bei der Lebensmittel- und Gesundheitshilfe abzulehnen. In dem Schreiben, das von Feeding America angeführt wird, wird davor gewarnt, dass der bereits vom Repräsentantenhaus verabschiedete Gesetzentwurf die Mittel für Programme wie SNAP und Medicaid kürzen würde, was Millionen von Menschen gefährden würde. Die Kürzungen könnten dazu führen, dass jährlich 9,5 Milliarden Mahlzeiten gestrichen werden und Hunderttausende von Medicaid ausgeschlossen werden, was die Ernährungsunsicherheit erhöhen würde. Die vom Repräsentantenhaus verabschiedete Version würde die SNAP-Mittel um 128 Milliarden Dollar und möglicherweise weitere 92 Milliarden Dollar durch strengere Anspruchsvoraussetzungen kürzen. Medicaid könnte fast 880 Milliarden Dollar verlieren, wovon über 10 Millionen Amerikaner betroffen wären. Feeding America betonte, dass über 15 Millionen Kinder und 7 Millionen Senioren auf diese Programme angewiesen sind. In dem Schreiben werden die Kürzungen angesichts der hohen Lebensmittelpreise als grausam bezeichnet. Der Gesetzentwurf begünstige Steuererleichterungen für Wohlhabende und erhöhe die Ausgaben für das Militär, die Durchsetzung der Einwanderungsbestimmungen und private Gefängnisse. Zu den weiteren Unterzeichnern gehören Matt Damon, Michelle Williams, Rosario Dawson, Liev Schreiber und Connie Britton.