Die Oscars gelten seit Langem als die höchste Auszeichnung in Hollywood. Doch trotz jahrzehntelanger gefeierter Leistungen haben es einige der größten Stars der Branche noch immer nicht geschafft, einen Academy Award mit nach Hause zu nehmen. Hier sind einige der größten Stars, die überraschenderweise noch nie einen Oscar gewonnen haben… Glenn Close hält mit insgesamt acht Nominierungen den Rekord für die meisten Oscar-Nominierungen ohne Sieg. Zuletzt war sie 2020 mit einer Nominierung als Beste Nebendarstellerin für „Hillbilly Elegy“ erneut ganz nah dran, doch die Auszeichnung ging letztendlich an Youn Yuh-jung. Ralph Fiennes hat zahlreiche ikonische Darbietungen geliefert, aber noch nie einen Oscar gewonnen. Er war als Bester Nebendarsteller für „Schindlers Liste“ und als Bester Hauptdarsteller für „Conclave“ nominiert, verlor jedoch in diesen Kategorien gegen Tommy Lee Jones und Adrien Brody. Trotz einer legendären Karriere hat auch Ian McKellen die begehrte Auszeichnung noch nie erhalten. Er erhielt Nominierungen für „Gods and Monsters“ und für seine Rolle als Gandalf in „Der Herr der Ringe: Die Gefährten“, unterlag aber Roberto Benigni bzw. Jim Broadbent. Bradley Cooper wurde in den 2010er-Jahren und darüber hinaus mehrfach für Filme wie „Silver Linings Playbook“, „American Sniper“, „A Star Is Born“ und „Maestro“ nominiert. Doch jedes Mal ging die Auszeichnung letztendlich an einen anderen Star. Trotz einer beeindruckenden Karriere ging auch Sigourney Weaver mehrmals leer aus. Sie wurde 1986 erstmals für „Aliens“ nominiert und erhielt später im selben Jahr zwei weitere Nominierungen für „Gorillas im Nebel“ und „Die Waffen der Frauen“. Die Preise gingen jedoch an Marlee Matlin, Jodie Foster und Geena Davis.