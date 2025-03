Der amerikanische Rapper und Produzent Deandre Cortez Way, besser bekannt als „Soulja Boy“, hat seinen Zivilprozess wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung und Entführung begonnen. Der „Crank That“-Interpret erschien vor Gericht in Los Angeles wegen einer Klage, die seine ehemalige persönliche Assistentin 2021 gegen ihn eingereicht hatte. Damals wies Way die Vorwürfe „vehement“ und „unmissverständlich“ zurück und bezeichnete sie als „Lügen“. Die Frau behauptet, dass sie während ihrer Zusammenarbeit mit dem Künstler eindeutige Bilder sowie Gewalt- und Missbrauchsdrohungen erhalten hat. Nach einem Vorfall soll sie das Bewusstsein verloren haben. Die Frau, die ihr Recht auf Anonymität in Anspruch genommen hat, verklagt den Künstler außerdem auf seelische Belastung, unbezahlte Überstunden und ein feindseliges Arbeitsumfeld über zwei Jahre hinweg. Die beiden begannen angeblich eine romantische Beziehung, nachdem sie 2018 begonnen hatte, für den Rapper zu arbeiten, die sich jedoch schnell verschlechterte, da Way sie angeblich körperlich und sexuell zu missbrauchen begann. „Als die Klägerin versuchte zu kündigen und den Angeklagten Way zu verlassen, sperrte der Angeklagte Way sie gegen ihren Willen für etwa drei Tage in ein Zimmer ohne heißes Wasser, bis sie gezwungen wurde, nicht zu gehen“, behauptet die Frau in der Klage. Es ist nicht das erste Mal, dass der Rapper mit Vorwürfen der sexuellen Nötigung konfrontiert ist, denn zwei ehemalige Freundinnen, Kayla Myers und Nia Riley, haben ihn bereits beschuldigt. Die Eröffnungsplädoyers des Prozesses werden in „wenigen Tagen“ veröffentlicht, heißt es in einer Pressemitteilung.