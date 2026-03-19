Sony Music hat nach eigenen Angaben Maßnahmen gegen über 135.000 gefälschte Songs ergriffen, die sich auf Streaming-Plattformen als seine Künstler ausgeben. Die Tracks wurden mithilfe generativer künstlicher Intelligenz erstellt und imitierten mehrere bekannte Künstler, darunter Beyoncé, Harry Styles und Queen. Das Unternehmen warnt, dass der Anstieg von Deepfakes „echten Musikern direkten kommerziellen Schaden zufügt“, insbesondere im Zusammenhang mit Neuveröffentlichungen. Dennis Kooker, Präsident des globalen Digitalgeschäfts von Sony, erklärte, dass Deepfakes im schlimmsten Fall „eine Veröffentlichungskampagne potenziell schädigen oder den Ruf eines Künstlers ruinieren“ könnten. „Das Problem mit Deepfakes ist, dass sie von der Nachfrage getrieben sind. Sie nutzen die Tatsache aus, dass Künstler gerade ihre Musik bewerben“, so Kooker. Sony warnt, dass das Problem mit zunehmender Erschwinglichkeit und Verfügbarkeit von KI-Tools rasant zunimmt. Seit März hat das Unternehmen rund 60.000 gefälschte Tracks gemeldet. Die Problematik kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Internationale Verband der Phonoindustrie (IFPI) einen Anstieg der weltweiten Musikeinnahmen um 6,4% im vergangenen Jahr verzeichnete. Branchenvertreter betonen die dringende Notwendigkeit strengerer KI-Kennzeichnungsregeln zum Schutz von Künstlern und Fans.