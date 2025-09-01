Snoop Dogg hat sich nach weit verbreiteter Kritik zu seinen jüngsten Äußerungen über LGBTQ+ Inhalte in Kinderfilmen geäußert, insbesondere zu Pixars Animationsfilm „Lightyear“ aus dem Jahr 2022. Der Rapper sah sich heftiger Kritik ausgesetzt, nachdem er sich an einen Moment mit seinem Enkel während einer Vorführung von „Lightyear“ erinnert hatte, in dem ein gleichgeschlechtliches Paar vorkam. „Warum fragte mein Enkel mitten im Film: ‚Papa Snoop, wie kann sie mit einer Frau ein Baby bekommen?‘“, sagte er während eines Auftritts im Podcast „It’s Giving“. Snoop fügte hinzu: „Ich bin nicht wegen diesem Sch*** hierher gekommen... Ich bin nur gekommen, um mir den verdammten Film anzusehen.“ Snoops Kommentare führten dazu, dass viele Fans ihn der Homophobie beschuldigten, was ihn zu einer Antwort auf Instagram veranlasste. „Ich war einfach überrascht und hatte keine Antwort für meine Enkel“, schrieb Snoop in einem Kommentar unter einem Hollywood Unlocked-Post, der seine Bemerkungen kritisierte. Er fuhr fort: „Alle meine schwulen Freunde wissen, was los ist, sie haben mich mit Liebe angerufen. Es tut mir leid, dass ich keine Antworten für einen 6-Jährigen hatte... Ich bin nicht perfekt.“ Die Autorin Lauren Gunderson, die am Drehbuch von „Lightyear“ mitgearbeitet hat, ging in einem Threads-Beitrag auf die Kontroverse ein und sagte: „Es war so natürlich, ‚sie‘ statt ‚er‘ zu schreiben.“ Gunderson fügte hinzu: „Ich war stolz darauf, ein glückliches queeres Paar auf der Leinwand zu sehen... Solche Dinge sind wichtig, weil es so eine schöne Liebe wirklich gibt.“