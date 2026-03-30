Perla Hudson, die Ex-Frau von Slash, bittet einen Richter um Milde für Jasveen Sangha, die beschuldigt wird, Ketamin geliefert zu haben, das mit dem Tod von Matthew Perry durch eine Überdosis in Verbindung gebracht wird. Sangha, die als „Ketamin-Königin“ bekannt ist, bekannte sich im vergangenen September schuldig und wird am 8. April verurteilt. Die Staatsanwaltschaft fordert 15 Jahre Haft. Sie beantragt die Anrechnung der bereits verbüßten Haftzeit, da sie Ersttäterin sei und sich seit ihrer ersten Festnahme im August 2024 in Bundeshaft befinde. In einem zweiseitigen Brief, der dem Rolling Stone vorliegt, lobt Hudson Sangha als loyale Freundin, die ihr in der Scheidung von dem Guns N’ Roses-Rocker beigestanden habe. Hudson schreibt: „Ich kenne Jasveen seit 2012“, und bezeichnet sie als „wie eine jüngere Schwester“ und als „geliebte gute Fee“ ihrer Söhne. Sie beschrieb Sangha als „hochgebildet“, „familienorientiert“ und eine „gläubige Sikh-Frau“, die häufig an Geburtstagen und Familienfeiern teilnahm. Hudson fügte hinzu: „Sie war nie gewalttätig oder bösartig … obwohl sie einige große Fehler gemacht hat“, und bat das Gericht um „Verständnis und Milde“. Matthew Perry starb am 28. Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren an einer Ketamin-Überdosis. Sangha gab zu, ihm in den Wochen vor seinem Tod mehrere Ampullen des Medikaments verkauft zu haben.