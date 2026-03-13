Die Schauspielerin Wunmi Mosaku, bekannt aus „Sinners“, sagte, die rassistische Beleidigung, die während der BAFTA-Filmverleihung ausgestrahlt wurde, habe ihren jüngsten Gewinn als Beste Nebendarstellerin überschattet. Die Beleidigung wurde von John Davidson, einem Aktivisten für Menschen mit Tourette-Syndrom, gerufen, während Michael B. Jordan und Delroy Lindo im Rahmen der Zeremonie einen Preis überreichten. In einem Interview mit Glamour sagte Mosaku, es sei ein schwieriger Moment für die Schauspieler gewesen und es sei „sehr schwierig gewesen, da die BBC die Ausstrahlung dieser Szene beschlossen hat“. Sie erzählte, die Schauspieler hätten sich direkt nach dem Vorfall „einfach nur umarmt“ und fügte hinzu: „Ich war für den nächsten Preis nominiert, also kam ich von der Bühne, sah sie und umarmte sie.“ „Alle Betroffenen hatten es verdient, dass die Sendung entfernt wurde… Uns wurde gesagt, es handele sich um eine familienfreundliche Show um 19 Uhr mit zweistündiger Verspätung. Wie konnte es also im Programm bleiben?“ Nach dem Vorfall besuchten Mosaku, Lindo und Jordan die NAACP Image Awards, die die Leistungen schwarzer und anderer Künstler aus ethnischen Minderheiten würdigen. Mosaku bezeichnete die Veranstaltung als „heilsame“ Erfahrung und sagte, es sei „eine wirklich schöne Möglichkeit gewesen, die Liebe wieder zu spüren und sich an die Gemeinschaft zu erinnern, die wir feiern – und die uns gefeiert hat.“ BBC-Generaldirektor Tim Davie erklärte, der Sender bedauere den BAFTA-Vorfall zutiefst und habe eine beschleunigte Untersuchung eingeleitet.