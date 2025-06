Andrea Bocelli und Jannik Sinner tun sich für ein besonderes Projekt zusammen: die Veröffentlichung des neuen Songs „Dust and Glory“, der ab dem 20. Juni erhältlich ist. Der Song wird von einem emotionalen Video begleitet, in dem der Südtiroler Tennisspieler einfache und tiefgründige Worte spricht: „In unserem Leben wird es viele Premieren geben, sei einfach du selbst“. Sinner zeigte sich begeistert von dieser Zusammenarbeit: „Ich fühle mich sehr geehrt und bin glücklich, Teil dieses Projekts mit Andrea zu sein... es ist ein starkes Gefühl, meine Stimme in einem seiner Lieder zu hören“. In dem von Gaetano Morbioli signierten Videoclip wechseln sich intime Bilder aus der Kindheit und Jugend der beiden Protagonisten mit Szenen ab, die auf Bocellis toskanischem Landsitz inmitten stiller und bedeutungsvoller Landschaften aufgenommen wurden. In dem Stück singt Bocelli feierliche Strophen zwischen Italienisch und Englisch, während Sinner mit Reflexionen eingreift, die wie laut ausgesprochene Gedanken klingen und das Stück authentisch und inspirierend machen. Das Lied ist eine Hommage an die Widerstandsfähigkeit und Einfachheit, ein „Manifest des Lächelns als Antwort auf den Sturm“, so die künstlerische Vision des Maestros. Die Zusammenarbeit zwischen Bocelli und Sinner ist nicht neu: Die beiden hatten sich bereits 2023 im Teatro del Silenzio anlässlich des 30-jährigen Karrierejubiläums des Sängers getroffen. Mit dem Tennisspieler verbindet die Familie Bocelli ein besonderes Band: Seine Tochter Virginia hat bei den ATP-Finals die Nationalhymne gesungen, und auch für seinen Sohn Matteo ist ein Jannik gewidmetes Musikprojekt im Gespräch.