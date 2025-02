Der kolumbianische Popstar Shakira war gezwungen, ihr Konzert in Lima, Peru, am 16. Februar zu verschieben, nachdem sie wegen Bauchbeschwerden ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Die Sängerin teilte in den sozialen Medien mit, dass sie die Notaufnahme aufgesucht hatte und ihr von den Ärzten mitgeteilt wurde, dass es ihr nicht gut genug gehe, um aufzutreten. Ursprünglich war die erste von zwei Shows im Estadio Nacional geplant, doch Shakira drückte ihre Enttäuschung aus und erklärte, dass sie sich darauf freue, ihre Fans in Peru wieder zu sehen. Trotz ihres Krankenhausaufenthaltes bleibt das zweite Konzert in Lima am 17. Februar im Zeitplan, und die Künstlerin hofft, dass sie wieder gesund wird und auftreten kann. Shakira befindet sich derzeit auf einer Welttournee zur Unterstützung von 'Las Mujeres Ya No Lloran', ihrem ersten Album seit sieben Jahren. Die Tournee, die in Lateinamerika begann, soll im Mai auch die USA erreichen, mit Stadionauftritten in Städten wie Charlotte und San Francisco. Die Sängerin, die für ihre energiegeladenen, mehr als zweistündigen Shows bekannt ist, hat sich intensiv mit den Vorbereitungen für diese Tournee beschäftigt. Ihr Team arbeitet daran, den verschobenen Termin in Lima zu verlegen, und die Fans wünschen ihr gute Besserung.