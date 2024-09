Regelmäßige Social Media-Nutzer kennen die sympathische Frau womöglich, die sich in nahezu jedem ihrer Videos mit „Sepp“ vorstellt. Joey aus dem Landkreis Rosenheim hat sich in relativ kurzer Zeit eine große Community aufgebaut und zeigt ihr Leben in Bayern auf unterhaltsame Art und Weise auf Instagram und TikTok. Neben der Unterhaltung will sie aber auch noch eine andere Botschaft mit ihrer Reichweite vermitteln.