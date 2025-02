Während ihrer Rede auf dem Santa Barbara Film Festival sprach Selena Gomez, die Hauptdarstellerin von „Emilia Pérez“, über die Kontroverse um den Oscar-nominierten Film. Die Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón sah sich mit heftigen Reaktionen konfrontiert, nachdem kontroverse Tweets über ihre Ansichten über Muslime, George Floyd und Vielfalt bei Preisverleihungen im Internet aufgetaucht waren. Gomez gab zu, dass zwar „etwas von der Magie verschwunden ist“, sie aber immer noch „stolz“ auf ihre Arbeit an dem Film und „dankbar“ für die Erfahrung sei. „Ich bereue nichts und würde diesen Film immer wieder drehen, wenn ich könnte“, so die Rare Beauty-Gründerin. „Emilia Pérez“ hat 13 Oscar-Nominierungen erhalten, darunter für den besten Film und die beste Schauspielerin für Gascón, die auch als erste Transgender-Frau in dieser Kategorie Geschichte geschrieben hat. Die Kontroverse veranlasste Netflix, sich von der Schauspielerin zu distanzieren und ihr die finanzielle Unterstützung für ihre Preisverleihungskampagne zu entziehen. Gomez' Co-Star Zoe Saldaña und Regisseur Jacques Audiard haben ebenfalls ihre Enttäuschung über Gascóns Verhalten zum Ausdruck gebracht. Saldaña sagte gegenüber Variety, sie sei von Gascón „enttäuscht“ und die Kontroverse mache sie „traurig“. Während Audiard die Tweets als „unentschuldbar“ und „hasserfüllt“ bezeichnete und behauptete, sie befinde sich „in einem selbstzerstörerischen Ansatz“, in den er sich „nicht einmischen kann.“