Sean „Diddy“ Combs hat einen Richter gebeten, ihn gegen eine Kaution in Höhe von 50 Millionen Dollar freizulassen, während er auf seine Verurteilung wartet, die für Oktober angesetzt ist. Obwohl Combs in den schwerwiegendsten Anklagepunkten für nicht schuldig befunden wurde, drohen ihm dennoch bis zu 10 Jahre Haft wegen zweier Fälle von Beförderung zum Zwecke der Prostitution. In einem kürzlich eingereichten Antrag erklärte Combs' Anwalt Marc Agnifilo, dass das Metropolitan Detention Center in Brooklyn unsicher sei, und wies darauf hin, dass andere Insassen mit ähnlichen Anklagen vor der Urteilsverkündung freigelassen worden seien. „Sean Combs sollte für dieses Verhalten nicht im Gefängnis sitzen. Tatsächlich ist er möglicherweise der einzige Mensch, der derzeit in den Vereinigten Staaten wegen Prostitution inhaftiert ist, und sicherlich der einzige, der wegen der Anstellung männlicher Escorts für sich und seine Freundin im Gefängnis sitzt“, schrieb Agnifilo. Die US-Staatsanwaltschaft in Manhattan hat sich zu dem Antrag nicht geäußert. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor geltend gemacht, dass bei Combs Fluchtgefahr bestehe. Agnifilo beantragte erstmals nach dem Freispruch am 2. Juli die Freilassung von Combs, was jedoch von Richter Arun Subramanian abgelehnt wurde. Subramanian entschied, dass Combs keine klaren und überzeugenden Beweise dafür vorgelegt habe, dass er keine „Gefahr für Personen oder die Gemeinschaft“ darstelle.