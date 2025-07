Scooter Braun hat sich öffentlich von Kanye West distanziert, weil der Rapper sich antisemitisch geäußert hat: „Ich kenne ihn nicht mehr“. „Die Person, die ich kannte, war nicht jemand, der solche Dinge sagt“, sagte Braun in der Sendung „Question Everything“ mit Danielle Robay. „Ich denke, das Schwierigste ist, um jemanden zu trauern, während er noch hier ist. Ich kenne ihn nicht und ich denke, im Moment habe ich drei wunderbare Kinder, die einen Vater brauchen, der sich auf sie konzentriert und sicherstellt, dass sie vorbereitet und stark in dieser Welt sind und das wird mein Fokus sein“, so Scooter Braun. Auf die Frage, ob West „erreichbar“ sei, antwortete Braun einfach: „Ich weiß es nicht.“ „Ich habe keinen bösen Willen und kein Interesse daran, mich in das Monster zu verwandeln, das sie erwarten“, sagte er über antisemitischen Hass und erklärte, dass er es vorziehe, sich auf „Positives“ zu konzentrieren und sein jüdisches Erbe zu ehren. Braun managte West kurzzeitig von 2016 bis 2018, aber ihre berufliche Beziehung endete Jahre bevor Wests antisemitische Ausbrüche im Jahr 2022 begannen. Die anfängliche Kontroverse führte dazu, dass West wichtige Markenverträge verlor, darunter Adidas und Balenciaga. Seitdem hat er sich entschuldigt, veröffentlicht aber weiterhin Hassreden im Internet.