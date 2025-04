Der 'Sixth Sense'-Schauspieler Haley Joel Osment wurde in einem kalifornischen Skigebiet wegen angeblicher Trunkenheit in der Öffentlichkeit und des Besitzes einer nicht identifizierten kontrollierten Substanz verhaftet. Der 37-Jährige war beim Skifahren in der Nähe von Mammoth Lakes in Kalifornien, als er verhaftet wurde, nachdem die Skipatrouille Verdacht geschöpft hatte, weil er „unangemessen“ Ski fuhr. Der Schauspieler wurde von der Skistreife festgehalten, bis die Polizei eintraf und ihn verhaftete. Das Büro des Sheriffs von Mono County bestätigte dem People Magazine die Verhaftung und erklärte, dass er inzwischen aus der Haft entlassen wurde, da noch keine Anklage gegen den Schauspieler erhoben wurde. Das Bezirksgericht von Mono County wird entscheiden, ob der Fall vor Gericht gebracht wird oder nicht. Es ist nicht das erste Mal, dass der Schauspieler, der vor allem durch seine Rolle als Cole Sear in M. Night Shyamalans 'The Sixth Sense' bekannt wurde, mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist. Osment, der sein Haus bei den diesjährigen Eaton-Bränden verlor, wurde 2006 zu drei Jahren auf Bewährung verurteilt, nachdem ein Autounfall zu einer Anklage wegen Trunkenheit am Steuer und Marihuanabesitz geführt hatte. 12 Jahre später, im Jahr 2018, war Osment in eine öffentliche Unruhe am McCarran International Airport in Las Vegas verwickelt, die zu einem Polizeieinsatz führte. Osment begann seine Karriere als Kinderdarsteller und debütierte 1994 in Robert Zemeckis' Oscar-gekröntem Film 'Forrest Gump' als Tom Hanks' Sohn. Zuletzt spielte Osment in Zoë Kravitz' Film 'Blink Twice' (2024) mit.