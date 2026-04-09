Es ist unglaublich, dass einige der bekanntesten Schauspieler der Welt kurz davor standen, alles hinzuschmeißen. Tatsächlich waren einige von ihnen nur eine Entscheidung vom Aufhören entfernt, bevor sich alles änderte. Nehmen wir John Krasinski. Er erzählte einmal, dass er seine Mutter anrief, bereit, alles hinzuschmeißen und zurück nach Massachusetts zu ziehen, um Englischlehrer zu werden. Es war September, und sie ermutigte ihn, es bis zum Jahresende durchzuhalten. Nur drei Wochen später bekam er die Rolle des Jim Halpert in „The Office“, und das veränderte sein Leben komplett. Auch Henry Cavill stand kurz vor dem Zusammenbruch. Nach jahrelangen Castings und der ständigen Aussage, er sei kein „bekannter Name“, überlegte er ernsthaft, zum Militär zu gehen. Doch dann wendete sich das Blatt, nachdem sein Name durch ein James-Bond-Screen-Test bekannt wurde, und kurz darauf wurde er als Superman in „Man of Steel“ besetzt. Für Jacob Elordi war der Kampf sehr real. Bevor er die Rolle in „Euphoria“ ergatterte, bekam er keine Rollen und lebte mit nur wenigen Hundert Dollar in der Tasche in seinem Auto. Er war fest entschlossen, nach Australien zurückzukehren, hatte aber noch ein letztes Vorsprechen. Dieses Vorsprechen entpuppte sich als „Euphoria“ und veränderte seine Karriere komplett. Matt LeBlanc war Jahre vor „Friends“ kurz davor, die Schauspielerei aufzugeben. Später gab er zu, nach einer langen Durststrecke überlegt zu haben, sich einen „richtigen Job“ zu suchen, und als er zum Vorsprechen ging, hatte er nur noch 11 Dollar auf dem Konto. Es war ein entscheidender Moment, und die Rolle des Joey Tribbiani machte ihn schließlich berühmt.