Nach herabwürdigenden Äußerungen über Sportlerinnen und Sportler mit einer Behinderung verzichtet Sat.1 auf die Ausstrahlung einer mit dem Komiker Luke Mockridge geplanten Show. „Die Aussagen zu behinderten Menschen und Para-Sportlern, über die sich viele Menschen zu Recht empören, passen nicht zu unseren Werten“, sagte Sat.1-Sprecher Christoph Körfer am Sonntag. In einer Folge des Podcasts „Die Deutschen“ hatte Mockridge gesagt: „Es gibt Menschen ohne Beine und ohne Arme, die wirft man ins Becken - und wer als Letzter ertrinkt, der hat halt gewonnen.“ Unter anderem in sozialen Netzwerken sorgten die Äußerungen für Empörung.