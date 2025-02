Die SAG Awards haben die Vorhersagen für die Oscars erschüttert und gezeigt, dass die wichtigsten Kategorien nur wenige Tage vor den Academy Awards noch nicht entschieden sind. Edward Bergers „Konklave“ gewann den Preis für das beste Darsteller-Ensemble und erhöhte damit seine Chancen auf den besten Film nach einer starken BAFTA-Verleihung. Sein größter Konkurrent, Sean Bakers „Anora“, bleibt ein Top-Anwärter, obwohl er bei der SAG-Verleihung leer ausging. Demi Moores SAG-Gewinn für „The Substance“ verschafft ihr einen Vorsprung im engen Rennen um die beste Darstellerin, aber Mikey Madison (Anora) und Fernanda Torres (Für immer hier) bleiben eine Gefahr. Timothée Chalamet ist der jüngste SAG-Hauptdarsteller für seine Leistung in „Like A Complete Unknown“, aber er muss sich im Kampf um den Oscar gegen Adrien Brody (Der Brutalist) behaupten. Die Nebenkategorien sind klarer, mit Kieran Culkin (A Real Pain) und Zoë Saldaña (Emilia Pérez) als Favoriten, obwohl die Kontroverse um Saldañas Co-Star die Abstimmung beeinflussen könnte. Da „Anora“ bei der PGA, der DGA und der WGA gewonnen hat, führt er statistisch gesehen bei der Wahl zum besten Film, aber die Geschichte zeigt, dass Überraschungen möglich sind. In der Zwischenzeit beendeten „Shōgun“, „Baby Reindeer“ und „Only Murders in the Building“ ihre Emmy-Laufzeit mit bedeutenden Fernsehsiegen. Die Oscar-Verleihung am 2. März bleibt eines der unberechenbarsten Oscar-Rennen seit Jahren.