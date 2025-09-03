Sabrina Carpenters neues Album „Man's Best Friend“ hat einen Spotify-Rekord für das Jahr 2025 aufgestellt: Es ist das Album mit den meisten Streams an einem einzigen Tag einer weibliche Künstlerin. Carpenter teilte Spotifys Bekanntgabe Beitrag auf X und schrieb: „Ich kann es kaum glauben ... vielen Dank.“ Dieser Erfolg folgt nur wenige Tage nach der Veröffentlichung des Albums, das erstmals im Juni angekündigt wurde. Die Lead-Single „Manchild“ debütierte auf Platz eins der Billboard Hot 100 und ist damit Carpenters zweiter Nummer-eins-Hit. Ihr vorheriges Album „Short n’ Sweet“ enthielt mehrere Hits, darunter „Espresso“, der meistgestreamte Song auf Spotify im Jahr 2024, sowie „Please Please Please“, der ebenfalls Platz eins der Hot 100 erreichte. Trotz des Drucks, den vorherigen Erfolg zu übertreffen, sagte Carpenter gegenüber Interview Magazine: „Das ist nicht anders als damals, als ich das letzte Album gemacht habe.“ Die Singer-Songwriterin erklärte, dass sie schreiben könne, wenn sie sich „inspiriert“ fühle und sich nicht an eine bestimmte Deadline halte.