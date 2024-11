Sabrina Carpenter ist die Prominente, die im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen die meisten neuen Wähler registriert hat. Die „Espresso“-Sängerin arbeitete mit HeadCount, einer Wählerregistrierungsorganisation, zusammen, um 35.814 neue Wähler zu registrieren. Carpenter half außerdem 263.087 Wählern, sich auf andere Weise zu engagieren, z. B. indem sie ihr Wahllokal oder ihren Registrierungsstatus überprüften. HeadCount bestätigte außerdem, dass die Savior Tour von Green Day mit 61.000 Wählern und 7.900 registrierten Wählern den bisherigen Rekord für die meisten Wähler während einer Tournee gebrochen hat. Diese Zahl ist fast doppelt so hoch wie der bisherige Rekord, den Ariana Grande im Jahr 2019 mit ihrer „Sweetener Tour“ aufgestellt hat. „Durch unsere Partnerschaften mit über 100 Top-Musikkünstlern - wie Sabrina Carpenter, Green Day, Ariana Grande und vielen anderen - hatte HeadCount ein rekordverdächtiges Jahr, in dem über 450.000 neue Wähler registriert und mehr als 3 Millionen Menschen einbezogen wurden“, sagte HeadCount. Mehrere Prominente haben sich kürzlich in die Debatte eingeschaltet: Harrison Ford, Katy Perry und Beyoncé unterstützen Harris, während der beliebte Podcaster Joe Rogan seine Unterstützung für Trump zum Ausdruck brachte. Donald Trump hat die US-Wahl gewonnen, sich eine zweite Amtszeit im Weißen Haus gesichert und ein bemerkenswertes politisches Comeback hingelegt.