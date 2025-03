Ryan Reynolds beantragt, aus Justin Baldonis 400-Millionen-Dollar-Verleumdungsklage entlassen zu werden. Er argumentiert, dass Baldonis Behauptungen keine rechtliche Grundlage haben und auf „verletzte Gefühle“ hinauslaufen. In der Klage wird behauptet, Reynolds habe Baldoni zweimal als „Raubtier“ bezeichnet, aber Reynolds' Anwaltsteam argumentiert, dies sei eine verfassungsrechtlich geschützte Meinung. In der Klageschrift wird auch Baldonis Behauptung zurückgewiesen, er sei in „Deadpool & Wolverine“ verspottet worden, da dies in keinem Zusammenhang mit einem Rechtsanspruch stehe. Reynolds' Anwälte behaupten, er sei nur als „unterstützender Ehepartner“ von Blake Lively, der Hauptdarstellerin des Films, an 'Nur noch ein einziges Mal' beteiligt gewesen, die Baldoni wegen sexueller Belästigung und Vergeltungsmaßnahmen verklagt. Sie behaupten, Baldoni habe Reynolds als Beklagten benannt, weil Steve Sarowitz, Baldonis Geschäftspartner, angeblich gedroht habe, das Paar zu ruinieren. Baldonis Klage beschuldigt Reynolds, sich in 'Nur noch ein einziges Mal' eingemischt zu haben, u. a. Szenen ohne Erlaubnis umgeschrieben zu haben und die Talentagentur WME unter Druck gesetzt zu haben, ihn fallen zu lassen, indem er ihn als „sexuelles Raubtier“ bezeichnete. WME bestreitet, dass Reynolds oder Lively ihre Entscheidung beeinflusst haben, aber der Chef der Agentur, Ari Emanuel, behauptete später, dass er für die Entlassung von Baldoni verantwortlich sei. Das Anwaltsteam von Reynolds argumentiert, dass seine Äußerungen über Baldoni durch den ersten Verfassungszusatz geschützt sind und bezeichnete die Klage als „leichtfertig“. Baldonis Anwalt beteuert, dass die Behauptungen falsch sind. Die Verhandlung ist für März 2026 angesetzt, wobei keine der beiden Seiten einen Kompromiss anstrebt. Sollte der Antrag abgelehnt werden, könnte Reynolds als Zeuge in Livelys hochkarätigem Belästigungsfall gegen Baldoni vorgeladen werden, der sich inzwischen auf weitere Vorwürfe ausgeweitet hat.