Ali Baltaci ist am Fleiner Tor in Heilbronn vielen als fester Bestandteil des Stadtbilds bekannt. Der Kunststicker sitzt dort täglich am Fleiner Brunnen und ist den meisten Passanten vertraut. Seit einem Autounfall in seiner Kindheit ist er stark in seiner Mobilität eingeschränkt und seit vielen Jahren auf einen Rollstuhl angewiesen. Seit zwei Tagen steht er jedoch ohne Rollstuhl da – sowohl sein Haupt- als auch sein Ersatzrollstuhl wurden gestohlen. Im Video-Interview mit der Heilbronner Stimme äußert er sich dazu.