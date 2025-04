Die Tochter des Schauspielers Robert De Niro, Airyn, hat sich in einem Interview als transsexuelle Frau geoutet. Die 29-Jährige, die eines der sieben Kinder des „Goodfellas“-Schauspielers ist, begann im November 2024 mit einer Hormonersatztherapie. In dem Interview mit „Them“ schilderte De Niro ihre Erfahrungen mit ihrem Coming-out als transsexuelle Frau und verwies auf den Einfluss, den schwarze Frauen auf sie hatten. „Ich denke, ein großer Teil [meines Übergangs] ist auch der Einfluss, den schwarze Frauen auf mich hatten. Ich denke, wenn ich diese neue Identität annehme und gleichzeitig stolzer auf mein Schwarzsein bin, fühle ich mich ihnen in gewisser Weise näher“, sagte sie gegenüber Them. Zu ihrer Beziehung zu ihrem Vater sagte De Niro, dass ihr Vater trotz seines Erfolges großen Wert darauf legte, seine Kinder ihren eigenen Lebensweg finden zu lassen. De Niro bezeichnete sich selbst als „Spätzünderin“ und erzählte dem Magazin, dass sie von den Geschichten anderer Transgender-Frauen inspiriert wurde und erkannte, dass es „nicht zu spät“ war, ihrem Beispiel zu folgen. Die aufstrebende Schauspielerin und das Model, geboren als Aaron, sagten, dass ihre Familie ihr „Schwulsein“ akzeptierte, nachdem sie sich ihnen gegenüber als schwuler Mann geoutet hatte, als sie in der High School war. De Niro erzählte dem Magazin, dass sie die Transition ansprechen wollte, weil sie sich wie ein Außenseiter fühlte, und sagte, sie glaube nicht, dass sie „noch gesehen wurde“. Was die Wahrnehmung ihrer Familie nach der Transition angeht, so befürchtet De Niro, dass diese sie als dieselbe Person wie vorher ansehen werden. De Niro nannte ihre Mutter, die Schauspielerin Toukie Smith, als eine ihrer größten Inspirationen, als jemanden, den sie als „queer“, „schwarz“ und nicht „eine Nummer zu klein“ beschreibt. Der 81-jährige „Taxi Driver“-Schauspieler hat ein weiteres Kind mit Smith und fünf weitere Kinder aus früheren Beziehungen im Alter von 57 bis 2 Jahren.