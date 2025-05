Robert De Niro hat öffentlich seine uneingeschränkte Unterstützung für seine Tochter Airyn De Niro bekundet, die sich kürzlich als Transgender-Frau geoutet hat. „Ich habe Aaron als meinen Sohn geliebt und unterstützt, und jetzt liebe und unterstütze ich Airyn als meine Tochter... Ich weiß nicht, was daran so schlimm sein soll... Ich liebe alle meine Kinder“, sagte der Oscar-Preisträger in einer Erklärung. In einem Interview mit Them sprach Airyn über ihre Identität und erzählte, wie schwarze Frauen ihren Weg beeinflusst haben. Sie betonte, dass das Bekenntnis zu ihrer schwarzen Hautfarbe ihr ein Gefühl der Ermächtigung und Verbundenheit gegeben hat. Zu Beginn dieses Jahres wurde Airyn von der Boulevardpresse nach der Veröffentlichung von Paparazzi-Fotos falsch bezeichnet und charakterisiert, was sie dazu veranlasste, sich zu äußern. „Ich möchte hoffentlich eine Inspiration für mindestens eine andere Person wie mich sein, die schwarz ist, die queer ist, die keine kleine Kleidergröße hat“, sagte sie. Airyn, 29, teilte ihren Traum vom Modeln auch mit ihrer Mutter, Toukie Smith, und hofft auf mehr Sichtbarkeit für transsexuelle, schwarze und übergewichtige Frauen in den Medien.